Il Grande Fratello Vip sembra non voler proprio finire: dopo la notizia del prolungameno fino all’8 febbraio 2021, ecco le novità sulla finale

Il Grande Fratello Vip 5 è probabilmente il programma attualmente più seguito dei palinsesti Mediaset. Pertanto, com’è facile immaginare, la produzione non ha alcuna intenzione di lasciarlo finire troppo presto. Grazie agli ascolti più che soddisfacenti per la rete ammiraglia nonché al cast super azzeccato, sin dall’inizio lo show si è dimostrato in grado di intrattenere il pubblico, specialmente in un periodo così delicato per il nostro paese.

Proprio in queste ore è pertanto iniziata a circolare una nuova voce che vede il reality destinato a prolungarsi ulteriormente. Se la data della fine della trasmissione era stata spostata all’8 febbraio 2021, nel corso di una recente intervista al GF Vip Party Alfonso Signorini ha svelato delle inaspettate novità.

Quando finirà il Gf Vip 5?

Già nella puntata di lunedì 14 dicembre, il padrone di casa aveva annunciato che dovranno entrare altri 4 concorrenti.

Nella chiacchierata via web, il direttore di “Chi” ha poi voluto svelare i nomi di due delle new entry, ossia Cecilia Capriotti e Carlotta dell’Isola, che promettono entrambe di sconvolgere le dinamiche della Casa.

Quello che tuttavia il conduttore si è lasciato sfuggire è però un altro dettaglio ben più importante. Stando a quanto svelato da Signorini, il programma si concluderà infatti un ulteriore mese dopo la data comunicata agli attuali inquilini.

“Con loro il cast è completo, faremo Natale, ultimo dell’anno e Befana e andremo avanti fino al 15 marzo“: sarà stata solo una boutade?