Sul filo di quella che ormai è nota a tutti come #bodypositivity, anche Matilda De Angelis ha deciso di mostrarsi sui social senza filtri, mettendo a nudo le proprie imperfezioni. La giovanissimi attrice bolognese ha così postato uno scatto dove rivela apertamente il suo volto “mangiato dall’acne”, precisando che spesso gli ostacoli possono esser fonte di ricchezza spirituale e morale.

Visualizza questo post su Instagram

Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste. Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere “splendida”, in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle. Ci sono problemi ben più grandi nella vita, ne sono consapevole, ma volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio. Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada. E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte.

Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis)