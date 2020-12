Raimondo Todaro e Sara Arfaoui: “Con lei sono sereno”

Raimondo Todaro è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, con cui avrebbe ritrovato la serenità dopo la fine del suo matrimonio.

Dopo la fine della sua esperienza a Ballando con le Stelle e dopo le voci sulla sua presunta liaison con Elisa Isoardi (sempre smentita), Raimondo Todaro è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, Sara Arfaoui.

Todaro e Sara Arfaoui: l’amore

Raimondo Todaro è stato paparazzato per le vie di Roma mentre passeggiava mano nella mano con la professoressa dell’Eredità Sara Arfaoui. Le foto dei due hanno messo per sempre a tacere i rumor riguardanti la presunta liaison tra Todaro ed Elisa Isoardi, sua compagna di ballo a Ballando con le Stelle con cui sembrava nata una certa affinità. Todaro avrebbe rivelato di essere sereno accanto alla giovanissima professoressa dell’Eredità, sua prima storia seria dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca.

Sara Arfaoui è nata a Nizza nel 1995, e lavora come modella fin da giovanissima. Lei e Todaro per il momento hanno deciso di vivere la loro liaison con il massimo riserbo, e sui social i due non hanno ancora confermato ufficialmente il rapporto. La coppia è stata paparazzata per le vie di Roma mentre si scambiava baci e abbracci, segno che tra i due le cose procederebbero a gonfie vele. Durante la partecipazione di Todaro a Ballando con le Stelle erano circolate alcune foto del ballerino in tenera compagnia di Elisa Isoardi, ma i due avevano presto smentito la liaison affermando di essere solamente buoni amici.

Todaro presenterà la sua nuova fiamma ai fan dei social? Per il momento sulla questione tutto tace.