Selvaggia Roma replica alle accuse di Chiofalo: “Vuole notorietà”

Selvaggia Roma è tornata ad attaccare Francesco Chiofalo affermando che lui starebbe cercando di ottenere visibilità grazie a lei.

Selvaggia Roma ha replicato alle accuse del suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo, che nei salotti tv l’aveva accusata di essere una bugiarda affermando che avesse mentito sul suo rapporto col padre.

Selvaggia Roma contro Chiofalo

Nonostante la loro liaison sia naufragata da tempo, Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo non perdono occasione per lanciarsi frecciatine e recriminazioni in diretta tv.

L’ex fidanzato della Roma aveva affermato che al GF Vip Selvaggia avesse mentito riguardo al suo rapporto col padre e sul suo presunto tentativo di suicidio. L’ex gieffina a sua volta ha replicato confermando ciò che aveva detto e ha asserito che Chiofalo la accuserebbe unicamente per cercare notorietà:

“Sono indignata dal fatto che nonostante con Francesco sia finita da tempo lui non trovi soluzioni diverse da quelle di attaccare me per avere quel minimo di visibilità che altrimenti non avrebbe è imbarazzante che questa persona, uscita fortunatamente dalla mia vita da anni, continui ad attaccarmi solo per andare in televisione”, ha dichiarato Selvaggia.

Durante la sua partecipazione al GF Vip sia Chiofalo che l’ex amica Eliana Michelazzo erano tornati a scagliarsi contro di lei dandole della bugiarda. Entrambi sono giunti alle vie legali contro Selvaggia Roma: Chiofalo l’ha accusata di aver contattato le sue ex mentre Eliana ha affermato che Selvaggia le avrebbe rubato dei vestiti firmati. L’ex gieffina si è difesa dalle accuse e ha continuato a difendere ciò che ha affermato al GF Vip a proposito del suo doloroso rapporto col padre.