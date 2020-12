Wanda Nara, lo scatto in doccia infiamma i fan: “Sei stupenda”

Wanda Nara seduce i fan con un sensuale scatto senza veli sotto una doccia bollente.

Wanda Nara ha sedotto i fan dei social con uno scatto bollente: nella foto la moglie di Mauro Icardi, completamente senza veli, è sotto la doccia.

Wanda Nara in doccia: la foto

Wanda Nara sa bene come stuzzicare la fantasia dei suoi fan, e questa volta ha deciso di concedersi uno scatto a dir poco bollente mentre si trovava sotto la doccia bollente completamente senza veli.

La foto ha immediatamente fatto il pieno di like e in tanti hanno lodato Miss Icardi per le sue curve bollenti e la sua bellezza mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Di recente la moglie di Icardi ha fatto sapere che ricorrerà alle vie legali contro Luciana Littizzetto, colpevole a suo avviso di aver fatto dell’ironia pesante proprio su uno scatto osé. Nella foto incriminata Wanda Nara era ritratta sulla sella di un cavallo completamente senza veli. “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”, aveva detto l’attrice comica a Che Tempo Che Fa. In seguito alla minaccia di Nara di ricorrere alle vie legali e in seguito alla bufera scatenata dalla battuta sui social, l’attrice si era difesa con una lungo monologo recitato in diretta tv. Anche in quel caso Luciana Littizzetto aveva difeso la sua posizione affermando che la sua sarebbe stata solamente satira e che molte donne sanno ridere di se stesse. Wanda Nara replicherà ulteriormente?