Brignano, la replica su Asia Argento: “Impulsiva, un po’ borderline”

Enrico Brignano è tornato a replicare contro Asia Argento in merito a ciò che l'attrice gli disse in merito al Caso Fausto Brizzi.

Continua il botta e risposta a distanza tra Asia Argento ed Enrico Brignano. A distanza di due anni dal caso Brizzi e dallo scandalo MeToo, l’attore è tornato a dire la sua sull’attrice.

Brignano contro Asia Argento

All’epoca dello scoppio del MeToo e del caso Brizzi in Italia, Enrico Brignano aveva preso le difese del regista (le cui accuse sono state archiviate) e si era attirato contro l’ira di Asia Argento.

A distanza di due anni dall’episodio Brignano ha affermato che l’attrice avrebbe probabilmente frainteso il suo punto di vista, ma sul suo conto ha anche affermato: “Lei non aveva capito la mia posizione e io forse non avevo capito bene la sua storia. È una donna impulsiva, un po’ borderline. Io sono uno che sta sempre al centro, anche a tavola. Mai stato estremista. Solo su alcune cose non transigo: onestà e amicizia. Non sono uno stinco di santo, ma ho pagato i miei errori”. Asia Argento replicherà?

La figlia di Dario Argento è stata la prima attrice in Italia a denunciare di esser stata vittima di molestie nel mondo dello spettacolo e ha denunciato il produttore Harvey Weinstein in diretta tv. Allo scoppio del caso Brizzi – cioè quando molte attrici avevano affermato di aver ricevuto molestie dal regista- Asia Argento aveva ovviamente difeso la loro posizione. Brignano, che in passato ha lavorato col regista, invece aveva affermato: “È un intellettuale, gli piace sedurre. Ha sedotto anche sua moglie così. È già successo: Sofia Loren ha sposato un produttore, Anna Magnani un regista”. Le sue parole ovviamente avevano scatenato una forte reazione da parte delle associazioni femministe.