Chiara Ferragni aggiorna costantemente i fan sulla sua gravidanza, e sui social ha postato un'ecografia del volto della sua bambina.

Chiara Ferragni è entrata nel sesto mese di gravidanza e sui social non ha perso occasione per aggiornare i fan sull’ultima ecografia da lei fatta. Nelle immagini la figlia dell’influencer si vede benissimo.

Chiara Ferragni: l’ecografia al sesto mese

Chiara Ferragni ha mantenuto la parola data ai suoi fan, e da quando è rimasta incinta della sua seconda bambina non perde occasione per fornire aggiornamenti in merito alla gravidanza. La piccola nascerà durante le prime settimane di marzo, ma per il momento l’influencer e suo marito hanno preferito mantenere il più totale riserbo riguardo al nome. Sui social intanto, la coppia ha fatto contenti i fan postando le immagini dell’ultima ecografia 3D, dove il volto della piccina e le manine sono ben visibili.

“Ciao baby”, ha scritto Chiara Ferragni, mentre Fedez ha postato lo stesso scatto scrivendo “Ciao Amore” nella didascalia. In tanti tra fan, amici e parenti hanno fatto gli auguri alla coppia e hanno tempestato il loro messaggio di cuoricini e commenti affettuosi. Chiara Ferragni ha spiegato i motivi per cui ha deciso di condividere i dettagli della sua gravidanza replicando contro gli haters che l’hanno insultata per aver condiviso fin troppo del suo privato:“Molti di voi forse crederanno che io sia eccessiva, ma ragazzi, questa è l’esperienza migliore e più magica che abbia mai vissuto e che cos’è Instagram se non una piattaforma dove condividere la felicità, dove ispirare e trarre ispirazione?”, ha scritto l’influencer.