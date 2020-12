Con poche notizie al riguardo, Elisa Isoardi si è vista cancellare dai palinsesti Rai il nuovo programma che doveva condurre dopo Ballando

Messa da parte l’esperienza a Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi doveva partire con un nuovo programma tutto suo, dal titolo Check Up. Tuttavia pare che la Rai abbia cambiato idea, visto che il format è scomparso dai palinsesti della rete ammiraglia.

Secondo quanto riportato da Dagospia, peraltro, si vocifera addirittura per la conduttrice piemontese “di un un veto da parte dell’amministratore delegato Salini”. Pare che l’uomo non abbia “affatto gradito il finale di Ballando con le Stelle, in cui lei e Raimondo Todaro sono usciti di scena sbattendo la porta…”.

Elisa Isoardi: il presunto veto

Elisa e Raimondo erano di fatto i favoriti dell’ultima edizione dello show di Milly Carlucci, ma sono stati penalizzati per svariati problemi di salute, dall’appendicite di lui all’incidente alla caviglia di lei. I giudici e il pubblico hanno quindi dato la loro preferenza ad altri concorrenti, provocando malumori nella coppia di ballerini.

Tornando comunque al clou della notizia, per ora non è giunta nessuna conferma o smentita da parte della Rai né della stessa Isoardi. La solare 38enne apparirà dunque per il momento in tv solo durante le ospitate a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone su Rai Uno. Se per lei il futuro è assai nuvoloso, si parla tuttavia di una sua possibile presenza su Rai Tre, senza però nessun tipo di certezza. Elisa Isoardi si trova quindi senza lavoro e senza fidanzato, visto che la presunta liaison con Raimondo Todaro non si è mai tramutata in altro se non in un bella amicizia.