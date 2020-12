Veronica Graf, che sostiene di esser stata legata a Filippo Nardi, ha rivelato che lui le avrebbe chiesto di abortire.

Mentre sui social gli utenti stanno chiedendo la squalifica di Filippo Nardi dal GF Vip per le sue frasi sessiste, una donna che sostiene di essere la sua ex fidanzata ha rivelato che Nardi le avrebbe chiesto di abortire.

Filippo Nardi: la confessione dell’ex fidanzata

Una donna di nome Veronica Graf sostiene di esser stata legata in passato a Filippo Nardi. A quanto da lei rivelato il gieffino le avrebbe chiesto di abortire perché lui non si sarebbe potuto permettere di mantenere il figlio di cui lei era incinta: “Filippo mi ha rovinato la vita e per colpa sua oggi non voglio più avere niente a che fare con gli uomini”, ha affermato la donna, e ha aggiunto: “La gente deve sapere che uomo è e come si è comportato”.

Mentre la sua dichiarazione sta facendo il giro della rete, in tanti sui social stanno chiedendo la squalifica immediata di Filippo Nardi dal GF Vip per le frasi sessiste da lui pronunciate all’interno del programma. Nardi infatti ha fatto delle affermazioni pesanti su Maria Teresa Ruta, e a seguire ha infastidito anche Sonia Lorenzini ipotizzando la creazione di un reality chiamato “Chi vuol essere fecondata”. Nelle prossime ore la vicenda gli costerà davvero la squalifica immediata dal reality show? Al Grande Fratello Vip Nardi ha confessato di aver fatto il provino per questa quinta edizione dello show insieme a suo figlio Zachary, nato dalla sua storia d’amore con Benedetta Dolfi. Il conte inglese verrà interrogato in merito alle affermazioni fatte da Veronica Graf nei suoi confronti? Al momento sui social tutto tace.