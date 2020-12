Stefano Bettarini ha svelato quello che secondo lui sarebbe il vero motivo dietro la sua squalifica dal Grande Fratello Vip.

Stefano Bettarini non ha preso bene la sua squalifica dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip e torna ad ipotizzare i motivi per cui, secondo lui, sarebbe stato eliminato a poche ore dal suo ingresso.

Stefano Bettarini: i motivi della squalifica

Bettarini è stato squalificato dal Grande Fratello Vip a poche ore dal suo ingresso nel reality show per una presunta bestemmia da lui pronunciata all’interno della casa. Mentre in un primo momento l’ex calciatore sembrava aver accettato le motivazioni della sua eliminazione, una volta uscito dal reality show ha replicato affermando che il suo sarebbe stato un semplice intercalare toscano. A seguire Bettarini ha anche affermato che, a suo avviso, il Grande Fratello Vip avrebbe deciso di eliminarlo dal programma per evitare che facesse affermazioni compromettenti sulle sue ex presenti all’interno della casa:

“Non voglio fare nomi di altri concorrenti, ma abbiamo tutti sentito espressioni davvero gravi contro le donne che sono state sanzionate solo con una nota di biasimo… So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa”, ha dichiarato l’ex marito di Simona Ventura. In passato Bettarini ha avuto un flirt con Dayane Mello – attuale concorrente del GF Vip – e si è vociferata anche una sua liaison con Elisabetta Gregoraci (che ha da poco lasciato il programma per fare ritorno da suo figlio, Nathan Falco). Alfonso Signorini replicherà a quanto affermato dall’ex concorrente?