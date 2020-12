Elisabetta Gregoraci sulla Salemi: “Mi scrivono che è in calore”

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci e il commento su Giulia Salemi: sul web scoppia la polemica.

Elisabetta Gregoraci, nonostante sia uscita da qualche settimana dalla casa del Grande Fratello Vip , continua ancora a far parlare di se. Nelle ultime ore, infatti, ha realizzato una diretta con Francesco Oppini ed Enock per commentare le vicende dei concorrenti rimasti ancora reclusi nella casa di Cinecittà.

Mentre stavano parlando, Elisabetta ha voluto leggere un commento che una ragazza, probabilmente una sua fan, aveva fatto su Giulia Salemi. “Mi scrivono che Giulia è in calore. Non so cosa stia succedendo di là. Stanno già facendo il primo atto”, ha detto Elisabetta, leggendo ad alta voce i commenti ricevuti in diretta. Un’affermazione che ha fatto storcere il naso ad Oppini e non solo. Anche sul web, infatti, in pochi minuti, si è diffusa questa notizia.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

Come molti telespettatori del Grande Fratello Vip hanno però sottolineato, solo qualche settimana fa, Elisabetta, mentre era ancora reclusa nella casa, aveva ricevuto un insulto simile. L’opinionista di questa edizione, Antonella Elia, infatti, aveva definito l’ex moglie di Flavio Briatore una “gatta in calore”, in virtù del rapporto che aveva creato con Pierpaolo Pretelli. In quell’occasione Elisabetta non aveva perso tempo a far notare ad Antonella questa sua uscita poco carina. L‘aveva anche invitata, in quella occasione, a cambiare linguaggio perché il figlio piccolo la guardava da casa. Insomma, si e trattata di un’uscita un po’ infelice. Resta ora da capire se la Gregoraci ritornerà sulla questione e scusarsi.