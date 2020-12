Nella notte al Grande Fratello Vip sarebbe scattato un bacio tra Dayane Mello e Filippo Nardi, finito nell'occhio del ciclone per le battute sessiste.

Al Grande Fratello Vip è scattato il tanto atteso bacio tra Dayane Mello e Filippo Nardi, non senza scenate di gelosia da parte dell’amica della modella Brasiliana, Rosalinda Cannavò.

Il bacio tra Dayane e Filippo

Nella notte al Grande Fratello Vip è scoccato un tenero bacio tra Dayane Mello e Filippo Nardi, la cui affinità all’interno del reality show è stata evidente a tutti.

L’affinità tra i due è risultata evidente anche a Rosalinda Cannavò, l’amica della modella brasiliana che ora si è trovata a doverla “spartire” con Sonia Lorenzini e proprio con il conte inglese. A quanto pare Rosalinda non ha preso bene quanto accaduto tra i due, e infatti avrebbe commentato che a suo avviso per Dayane Filippo Nardi sarebbe un “giocattolo da buttare via”. La modella brasiliana per il momento ha solo confermato di essere attratta da Nardi perché lui sarebbe “un uomo libero”.

Nel frattempo l’ex gieffino si è attirato contro non poche critiche per quanto da lui affermato al GF Vip, e c’è già chi ipotizza che molto presto potrebbe essere squalificato. Rivolgendosi proprio a Dayane e a Sonia Lorenzini, Nardi aveva ipotizzato la creazione di un reality show dal titolo “Chi vuole essere fecondata”. Le sue battute a riguardo hanno generato un putiferio sui social, e in tanti ne hanno chiesta l’immediata squalifica. Alfonso Signorini metterà al corrente Nardi sulle cose che sono state dette su di lui in questi giorni? Per saperlo bisognerà aspettare la prossima diretta.