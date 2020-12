Gf Vip, Rosalinda: “In un certo senso sono innamorata di Dayane”

Gf Vip, Rosalinda gelosa di Dayane?: la confessione a Giulia Salemi: “In un certo senso sono innamorata”.

L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip dei nuovi concorrenti, ha determinato uno stravolgimento negli equilibri, già di per se precari, che si erano creati tra tutti gli inquilini rimasti ancora in gioco. Inevitabilmente, la curiosità di conoscere i nuovi concorrenti, ha fatto si che alcune “vecchie leve” si allontanassero.

Questo sembra essere successo proprio ad una delle coppie più consolidate, Dayane e Rosalinda. Seduta in giardino, infatti, l’attrice siciliana, ha raccontato a Giulia Salemi di aver notato notato un certo distacco da parte della modella che, intanto, pare essersi avvicinata a Sonia Lorenzini. “Io gli voglio bene quindi cedo, cedo molto. Però so che non riusciamo da un certo punto di vista a comprenderci, come due persone che parlano due lingue diverse. Io ho compreso lei, quello che dice, non so se lei ha compreso me, a me non interessa che sia giusto o sbagliato, a me interessa che lei capisca. Io nella mia totale sincerità le ho detto tutto, ma proprio tutto, delle cose che mi hanno potuto far rimanere male. Dei gesti che magari lei faceva con me, io sono un essere umano non è questione di gelosia e lei dice entriamo in vasca insieme a lei, con me davanti, è normale che ci rimango male perché sono sempre cose che abbiamo fatto insieme e siccome nei giorni precedenti ho visto un allontanamento, io ci rimango male è umano. Io sono stata sincera al 100% “.

Rosalinda innamorata di Dayane?

Rosalinda ha poi continuato a raccontarsi a Giulia Salemi, rivelando di quanto sia importante Dayane all’interno della casa del Grande Fratello Vip. “Io quando voglio bene veramente do tutto, per me l’amicizia è come l’amore, in un certo senso di Dayane sono innamorata, non so come spiegarti, per me non c’è differenza tra amore e amicizia, se tu sei mia amica io ti amo, ti amo con tutto il mio cuore e magari posso avere anche delle reazioni eccessive. Ma sono sincera, io apprezzo chi vuole proteggermi, ci sta nella vita migliorarsi, ma la base è questa, mi sono successe tante cose nella vita e io non sono mai cambiata“.