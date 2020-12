Anche Guenda Goria ha preso le difese di sua madre, Maria Teresa Ruta, dopo le frasi pronunciate da Filippo Nardi contro di lei.

Sul web si è scatenato un polverone contro Filippo Nardi per alcune frasi giudicate come sessiste ai danni di Maria Teresa Ruta. Sulla vicenda è intervenuta Guenda Goria, figlia della showgirl.

Guenda Goria: la furia della conduttrice

Guenda Goria, ex concorrente del Grande Fratello Vip, continua a seguire e sostenere sua madre a Maria Teresa Ruta, rimasta all’interno della casa.

Nelle ultime ore Maria Teresa è stata vittima di alcune frasi di Filippo Nardi giudicate sessiste da moltissime utenti (che hanno chiesto l’immediata squalifica del gieffino). Anche Guenda si è detta ovviamente scioccata dalle frasi contro sua madre e ha preso le sue difese a mezzo social scrivendo:

“Sono senza parole per come stanno trattando mia madre. È una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti. Merita carezze e sostegno. Forza mamma! spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore”. In tanti sui social stanno chiedendo che il programma prenda provvedimenti contro Filippo Nardi, che in merito a Maria Teresa aveva affermato: “Non sono un medico, ma Maria Teresa mi sembra borderline, psicosi a momenti”. L’ex gieffino aveva fatto infuriare anche Dayane Mello e Sonia Lorenzini ipotizzando un reality show intitolato “Chi vuole essere fecondata”. La vicenda ha creato un putiferio sui social, ed è probabile che Alfonso Signorini prenda la parola in merito durante la prossima diretta dello show.