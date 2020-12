Raffaella Fico torna single: finita la storia con Giulio Fratini

Fine dell'amore per Raffaella Fico e Giulio Fratini: per la showgirl la fine della storia è stata una vera e propria doccia fredda.

Sarebbe naufragata come un fulmine a ciel sereno la liaison tra Raffaella Fico e Giulio Fratini, il giovane imprenditore con cui la showgirl era uscito allo scoperto durante l’estate.

Raffaella Fico di nuovo single

La storia d’amore tra Raffaella Fico e Giulio Fratini sarebbe naufragata da “un giorno all’altro” e, secondo indiscrezioni, la modella non avrebbe preso affatto bene il fatto che Fratini si sia già legato ad un’altra donna.

I due erano usciti allo scoperto durante l’estate 2020 postando scatti bollenti delle loro vacanze in località esclusive. La showgirl sembrava più felice che mai, ma anche stavolta la fortuna in amore non l’avrebbe assistita.

Precedente Raffaella Fico era stata legata all’imprenditore Alessandro Moggi, con cui sembrava che avrebbe dovuto convolare a nozze. Anche in quel caso la liaison si concluse in un nulla di fatto. Al momento la showgirl non ha fornito conferme o smentite sulla fine della sua storia con Giulio Fratini, ma i fan sui social non vedono l’ora di saperne di più. Raffaella Fico è mamma di una bambina, la piccola Pia, nata da una liaison avuta in passato con Mario Balotelli. La nascita della bambina suscitò grande clamore visto che SuperMario aspettò anni prima di riconoscerla come figlia sua. Oggi sembra che i due ex abbiano ritrovato la serenità, e spesso il calciatore ha commentato gli scatti bollenti della showgirl con messaggi a dir poco piccanti. Raffaella Fico riuscirà a trovare l’uomo giusto per lei in futuro?