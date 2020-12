Ren Ronnie, i cantanti in gara a Sanremo 2021: “E il vincitore”

Red Ronnie ha svelato sui social la lista dei presunti cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 e il possibile vincitore.

Red Ronnie ha svelato in un suo post via social quelli che saranno i probabili cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 e ha scritto quello che, secondo lui, sarà il vincitore di questa 71esima edizione.

Red Ronnie: i cantanti di Sanremo

Da settimane circolano voci riguardanti i presunti Big in gara al Festival di Sanremo 2021 che, nonostante l’emergenza Coronavirus, Amadeus ha confermato che si svolgerà ugualmente. Red Ronnie ha scritto un post via social confermando alcuni dei nomi circolati durante questi giorni e ha svelato chi, secondo lui, sarà il vincitore di questa 71esima edizione della kermesse: “Cast: Arisa, Malika, Annalisa, Joe Evan, Comacose, Maneskin, Peyote, Achille Lauro, Renga, Gazzè, Fedez con Michelin, Colapesce con Dimartino, Fuminacci, Gaia, Noemi, Bugo, Leo Gassmann e Stato Sociale – scrive Red Ronnie – ne mancano quattro e qualcuno di questi all’ultimo momento potrebbe saltare per far posto a qualcun altro. Dipende dalle tante pressioni in corso. E il vincitore? Vorrebbero far vincere Achille Lauro. Amen”, ha fatto sapere Ronnie via social.

Anche se evito sempre le domande sul Festival di Sanremo, in tanti continuano a farmele. Allora pubblico la lista quasi… Pubblicato da Red Ronnie su Mercoledì 16 dicembre 2020

Alcuni dei nomi da lui menzionati erano già circolati in rete nelle scorse settimane e la partecipazione di Fedez (per la prima volta all’Ariston quest’anno) era stata confermata dallo stesso rapper. Secondo i rumor in circolazione anche sua moglie Chiara Ferragni avrebbe dovuto prendere parte alla kermesse, ma a causa della sua seconda gravidanza (che dovrebbe terminare proprio a marzo) sembra che l’influencer non potrà presenziare allo show.