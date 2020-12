A Sanremo 2021 saranno ben 26 i big in gara. Stasera l’annuncio dei cantanti che si affronteranno nella kermesse.

Sanremo 2021, chi sono i big

Stasera l’annuncio nel corso della finale Sanremo Giovani in onda su Rai1.

In big finora annunciati sono: Arisa con “Potevi fare di più”, Gio Evan con il brano “Arnica”, Maneskin con la canzone “Zitti e buoni” , Ermal Meta vincitore in passato con Fabrizio Moro si esibirà con “Un milione di cose da dirti”, Fasma con la canzone “Parlami”, Willie Peyote con il brano “Mai dire mai, la locura”, la giovanissima Gaia con “Cuore Amaro”, Irama con la canzone: “La Genesi del tuo colore”, Madame per la prima volta tra i big con il brano “Voce”, Coma Cose con il brano “Fiamme negli occhi”, la sempreverde Orietta Berti con “Quando ti dei innamorato”, Francesco Renga con la canzone “Quando trovo te”, Malika Ayane con il brano “Ci piaci così”, Aiello per la prima volta a Sanremo con il brano “Ora”, e Max Gazzè con il brano “Il farmacista”, Ghemon con il brano “Momento Perfetto”, La Rappresentante di Lista per la prima volta al debutto sull’Ariston con “Amare”.