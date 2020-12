Dopo l'annuncio della rottura Tina Cipollari è stata paparazzata di nuovo insieme a Vincenzo Ferrara.

È tornato il sereno tra Tina Cipollari e il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara? L’opinionista di Uomini e Donne ha annunciato a mezzo social la loro separazione ma a seguire i due sarebbero stati pizzicati insieme per le vie di Firenze.

Tina Cipollari e Vincenzo: l’indiscrezione

A quanto pare la crisi sarebbe già terminata tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: dopo l’annuncio dell’opinionista sulla fine della loro storia i due sono stati sorpresi insieme – mano nella mano – per le vie di Firenze, segno che finalmente avrebbero chiarito. In tanti sperano che la coppia convoli finalmente a nozze (così come da loro annunciato prima dell’emergenza Coronavirus), ma l’annuncio di Tina in merito alla rottura aveva fatto perdere le speranze ai suoi fan. “Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente”, aveva scritto in un suo post via social (poi prontamente cancellato).

La storia tra i due è iniziata oltre un anno fa, all’indomani della separazione di Tina dall’ex marito Kikò Nalli. L’opinionista e il suo ex marito hanno mantenuto un ottimo rapporto anche per via dei tre figli avuti insieme (a cui entrambi sono legatissimi) ma sembra che finalmente Tina abbia ritrovato la felicità accanto al ristoratore fiorentino. I due confermeranno le loro nozze una volta che l’emergenza Coronavirus sarà finita?