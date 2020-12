La madre di Tommaso Zorzi ha detto la sua in merito alla nomination del figlio nei confronti di Stefania Orlando.

Armanda Frassinetti, mamma di Tommaso Zorzi, ha commentato la nomination fatta da suo figlio nei confronti dell’amica Stefania Orlando, che dopo l’episodio è scoppiata in lacrime.

Tommaso Zorzi: la madre e la nomination

Nell’ultima diretta al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi aveva nominato a sorpresa Stefania Orlando, una delle persone con cui ha più legato all’interno della casa.

Ben presto l’influencer si è pentito del suo gesto, e l’episodio è stato ampiamente dibattuto anche dal pubblico social. Sua madre, Armanda Frassinetti, ha affermato che quello del figlio sarebbe stato uno scivolone in piena regola: “Una delle caratteristiche di Tommaso è sicuramente la velocità di reazione, sia nei gesti che nelle parole. Il suggerimento che gli do spessissimo è di riflettere, di pensare prima di fare le cose o di dirle. Questo che questo è stato uno scivolone di cui si è già pentito. Stamani diceva ‘menomale che sono finito io in nomination e non lei, non me lo sarei mai perdonato’. Stefania per Tommaso resta un porto sicuro, lei è estremamente intelligente e non lo metterà in discussione”, ha dichiarato la donna, affermando che quello tra suo figlio e la conduttrice sarebbe un profondo rapporto d’amicizia e che per questo la questione della nomination, a suo avviso, non andrà ad intaccarlo.

Stefania del resto ha affermato che per lei Tommaso sarebbe come un figlio, e che per lei meriterebbe di vincere questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la nomination Tommaso si era detto profondamente pentito e aveva chiesto scusa a Stefania, che era scoppiata a piangere. Alla fine in nomination è finito proprio Zorzi, insieme a Maria Teresa, Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio.