L’attrice Valeria Fabrizi ha subito un grave furto nella sua casa di Roma. A denunciare l’episodio è stata la figlia dell’attrice, via social.

Valeria Fabrizi: il furto

Proprio nel periodo delle feste di Natale Valeria Fabrizi ha dovuto fare i conti con un grave episodio ai suoi danni.

La casa dell’attrice a Roma sarebbe stata svuotata e resa inagibile dai ladri. Sulla vicenda starebbero indagando le forze dell’ordine, mentre la figlia dell’attrice ha denunciato l’accaduto via social scrivendo: “Casa di mia madre svaligiata- Tutto sottosopra, mobili rotti, cose ovunque. Completamente inagibile. Sembra di stare in una casa colpita da un terremoto. Oltre al grande danno materiale un attacco al cuore e agli affetti e ai ricordi di una vita. Polizia e intervento della scientifica impeccabile. Cosa poter augurare a chi ha fatto tutto ciò…?”

Oltre ai mobili rotti e scassinati alla ricerca di oggetti di valore, sarebbero stati prelevati dai malviventi alcuni oggetti dal grande valore affettivo per l’attrice e la sua famiglia. Al momento Valeria Fabrizi non ha commentato l’episodio, ma è fuor di dubbio che l’attrice abbia provato un grande dispiacere nel rientrare in casa e trovarla così. Le forze dell’ordine avrebbero svolto i dovuti controlli anche tra il vicinato per appurare se qualcuno avesse visto o sentito qualcosa.