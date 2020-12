Gf Vip, Elisabetta Gregoraci risponde alla mamma di Pierpaolo

Gf Vip: Elisabetta Gregoraci scrive alla mamma di Pierpaolo Pretelli su Instagram.

Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci, continua ancora a far parlare di se e ad attirare numerose critiche. Dopo il suo abbandono, in molti avevano pensato che l’ex moglie di Flavio Briatore, non avrebbe più calcolato Pierpaolo Pretelli.

Come i ben informati ricordano, infatti, all’interno delle mura della casa di Cinecittà tra i due è nato un bellissimo rapporto di “amici speciali”. In tanti avevano pensato che fosse potesse esserci del tenero e che, dunque, sarebbe potuta nascere una storia d amore. Nonostante Elisabetta abbia dichiarato, anche durante un confronto con Pierpaolo in diretta, che tra i due può esserci solamente una bellissima amicizia, la Gregoraci non ha perso tempo per dimostrare affetto alle persone più care dell’ex velino di Striscia la Notizia. Dopo aver scritto ad Ariadna Romero, adesso è toccato alla mamma.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

È stata proprio Ariadna a rivelare questa conversazione sul suo profilo Instagram. “Mi ha scritto Elisabetta. Non era dovuto ne molto meno scontato. È stato un momento meraviglioso di complicità fra donne, quella famosa ‘solidarietà femminile’ di cui tutti parlano ma pochissimi mettono in pratica”. Adesso Elisabetta ha anche scritto alla signora Margherita, la mamma di Pierpaolo: “Salve Margherita è un piacere leggerla, un abbraccio anche a Bruno“, ha scritto la Gregoraci inviando i suoi saluti virtuali anche al padre di Pretelli. Insomma, nonostante tra i due non potrà esserci un rapporto d’amore, la casa del Grande Fratello Vip ha fatto nascere un bellissima amicizia.