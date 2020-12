GF Vip, Antonella Elia asfalta Filippo Nardi

Nel corso della ventisettesima puntata del GF Vip, Antonella Elia ha espresso il proprio parere in merito alle frasi pronunciate da Filippo Nardi.

Nel corso della ventisettesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha annunciato la squalifica del concorrente Filippo Nardi. Sull’argomento si è espressa Antonella Elia che ha pronunciato parole che non sono passate di certo inosservate.

Antonella Elia e Filippo Nardi

Alfonso Signorini ha iniziato la ventisettesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip invitando Filippo Nardi a raggiungere il confessionale. “Sono rimasto basito da certe espressioni nei confronti delle donne“, ha anticipato il conduttore, prima di lanciare il filmato.

“Evidentemente ho offeso qualcuno e chiedo umilmente scusa. Forse ho esagerato ma sempre in buona fede con il mio umorismo che non viene capito. Ma che si dica sessista, mi urta un po’. Era un momento goliardico. Chiedo scusa a tutti. Anzi posso chiedere scusa direttamente a Guenda?”, ha quindi affermato Nardi dopo aver visto il video.

Guenda Goria, presente in studio, ha quindi affermato: “Da figlia mi sono sentita offesa, perché mia madre tra l’altro è una donna meravigliosa e garbata che va rispettata come le altre donne. Sono indignata, ma accetto con piacere le tue scuse”. Sull’argomento è intervenuta anche Antonella Elia che, a tal proposito ha affermato: “Credo tu abbia dimostrato una profonda ignoranza e grande volgarità. Non credo che tu sia dispiaciuto a sufficienza. Non credo tu ti renda conto della tua pochezza intellettuale e umana”.