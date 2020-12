Giulia Salemi è finita nell'occhio del ciclone per una battuta poco elegante fatta sul conto di Maria Teresa Ruta.

Al Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha fatto una battuta su Maria Teresa Ruta che non è andata giù al popolo della rete, che ha chiesto l’immediata squalifica della concorrente.

Giulia Salemi: la bufera sui social

Scherzando con gli altri concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip Giulia Salemi, new entry di questa quinta edizione dello show, ha dichiarato: “A Maria Teresa è partito l’ormone, cerca sempre il pi****o di Pierpaolo”.

La sua uscita poco elegante nei confronti della showgirl – come lei concorrente dello show – ha scatenato un putiferio in rete, dove in tanti hanno chiesto la sua squalifica immediata dal programma. Maria Teresa Ruta non era presente al momento in cui Giulia Salemi ha fatto la battuta, e pertanto non è al corrente dei fatti.