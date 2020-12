Tutta la Casa del Grande Fratello Vip è stata coinvolta in un evento che ha visto protagonista Sonia Lorenzini: ecco cos'è successo

Nella Casa del Grande Fratello Vip è tarda ora quando Tommaso e Pierpaolo decidono di fare uno scherzo davvero mordace alla povera Sonia Lorenzini. I due gieffini nascondono così un topolino di plastica sotto il letto della nuova arrivata, mentre Samantha De Grenet assiste alla scena divertita.

Anche Filippo Nardi, appena entrato nella camera arancione, si fa poi complice della burla, suggerendo di mettere il finto roditore sotto il cuscino dell’influencer, in modo da farle ancor più paura.

A quel punto Tommaso, pronto a dar vita alla simpatica gag, consiglia agli altri inquilini di cambiare argomento, chiacchierando come se niente fosse così da non destare sospetti. Dopo aver finito la sua tisana in cucina con Rosalinda e Dayane, Sonia raggiunge dunque la camera da letto, dove si aggiunge alla conversazione senza minimamente immaginare cosa la attende.

Tenendo banco allo scherzo di Tommaso e Pierpaolo, gli altri Vip continuano a parlare del più e del meno, con lo sguardo però sempre rivolto al letto di Sonia. Una volta pronta a coricarsi, alzando le coperte la diretta interessata lancia un urlo spaventoso. Resasi infine conto che si trattava di uno scherzo, lancia un pupazzo all’indirizzo dei due furfanti. Il caos nella Casa viene quindi subito smorzato da risate generali e grande divertimento. L’ex tronista è del resto ormai abituata a essere vittima di burle!