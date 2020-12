Tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi il feeling sembra diventare corposo ogni giorno di più: i nuovi avvicinamenti tra i due gieffini

Al Grande Fratello Vip la nuova coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembra procedere verso il lieto fine, quello cioè agognato da tanti telespettatori del popolare reality. Anche i tanti fan sui social scommettono sull’affiatamento sospetto dei due gieffini, soprattutto dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci.

Non a caso, anche l’hashtag #Prelemi è diventato uno dei trending topic italiani delle scorse ore, a dimostrazione dell’interesse per la “ship” tra i due compagni di avventura.

C’è un altra cosa che si fa quando ci si piace, si cerca ogni pretesto per toccarsi 😏#prelemi pic.twitter.com/gRe9mhnrYZ — VipsAddicted (@LeePee34264799) December 17, 2020

Su Twitter specialmente stanno spopolando diversi contenuti dove si vedono Giulia e Pierpaolo abbracciarsi, accarezzarsi e scherzare ormai apertamente. I giochi sono peraltro diventati sempre più fisici, al punto che in molti hanno sollevato il sospetto che in realtà le battutine siano solo dei pretesti per toccarsi. Si tratta quindi veramente dell’inizio di qualcosa di serio? La passione potrebbe esplodere da un momento all’altro nella Casa più spiata d’Italia?

Magari durante le feste, con il clima allegro e i tanti brindisi alcolici, Giulia potrebbe cedere a qualche avance del modello… Ma come la prenderebbe, in questo caso, la Gregoraci? Anche qui i pronostici sembrano indirizzarsi in una sola direzione: per la gran parte degli utenti la showgirl starebbe infatti già “morendo” di gelosia!