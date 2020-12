GF Vip, un severo provvedimento contro un concorrente: la decisione

Il Grande Fratello Vip ha annunciato che prenderà un severo provvedimento contro uno dei concorrenti del reality show.

Il Grande Fratello Vip ha annunciato attraverso i suoi canali social ufficiali che venerdì 18 dicembre verrà preso un severo provvedimento contro uno dei concorrenti all’interno della Casa.

GF Vip: il provvedimento

Dopo una settimana particolarmente difficile all’interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality show ha fatto sapere che prenderà un serio provvedimento contro uno dei concorrenti.

“Durante la puntata, in onda come sempre in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini comunicherà all’interessato la decisione presa da Grande Fratello”, si legge nella nota diffusa dal programma.

Con tutte le probabilità si tratterà di Filippo Nardi, finito nell’occhio del ciclone per le sue dichiarazioni pesanti e battute sessiste nei confronti di Maria Teresa Ruta e delle altre concorrenti. Nardi aveva fatto infastidire anche Sonia Lorenzini e Dayane Mello ipotizzando un reality che si chiamasse “Chi vuole essere fecondata”, e le sue colleghe all’interno del reality show non gliele avevano di certo mandate a dire. Per sapere se anche lui verrà mandato in nomination forzata o squalificato dal programma, bisognerà attendere la diretta. Non si tratterebbe del primo caso di squalifica per quanto riguarda questa quinta edizione dello show: Fausto Leali è stato eliminato a poche ore dal suo ingresso nella casa del reality show per aver usato termini offensivi nei confronti di Enock Barwuah (ex concorrente di questa edizione). Lo stesso è valso poi per Stefano Bettarini e Denis Dosio, entrambi eliminati per aver bestemmiato all’interno del programma.