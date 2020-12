Sonia Lorenzini: prima del Gf Vip ha rifatto le labbra e il naso?

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini ha attirato su di se l’attenzione di tutti i social. Complice anche lo scontro con Tommaso Zorzi, l’ingresso nella casa della bella influencer non è passato di certo inosservato. Secondo quanto emerso nell’ultima puntata del reality, però, il motivo del loro astio sarebbe abbastanza grande e va al di là della semplice litigata su Instagram.

Negli ultimi giorni i due sembrano però aver seppellito (momentaneamente?) l’ascia di guerra e sono sembrati addirittura complici. Se per adesso in casa regna l’armonia, Sonia fa discutere fuori dalla casa. In particolare, in molti hanno avanzato l’ipotesi per cui la ragazza avrebbe ricorso alla chirurgia estetica.

Sonia e la chirurgia estetica

Come dimostrano alcune foto caricate su Instagram, però, sembrerebbero esserci stati alcuni cambiamenti nel viso della concorrente del Grande Fratello Vip. La bocca e il naso, infatti, pare che abbiamo subito un ritocchino da parte del chirurgo. Non si sa se effettivamente la concorrente abbia ricorso o meno alla chirurgia. Sta di fatto, però, che Sonia, come ha anche avuto modo di dimostrare in questa prima settimana di reality, è una donna sempre schietta e sincera. Proprio per questo, infatti, non avrebbe paura di dichiarare il suo ricorso alla chirurgia estetica. Intanto, nelle ultime ore, sta dimostrando anche un lato più “caciarone” e divertente agli inquilini della casa di Cinecittà.