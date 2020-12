Gf Vip, i televoti falsati: interviene l’Agcom

L'Agcom ha fatto sapere che attuerà le dovute verifiche per quanto riguarda i presunti televoti falsati al GF Vip.

GF Vip: indagini sui televoti falsati

Dopo le numerose segnalazioni fatte dagli utenti a proposito delle votazioni di massa giunte da stati esteri ai concorrenti del Grande Fratello Vip, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha fatto sapere che attuerà le dovute verifiche.

Non solo, l’Agcom ha fatto sapere anche di non poter fare a meno di intervenire viste le notizie di stampa che hanno fatto notare le “presunte irregolarità concernenti il televoto nell’ambito della edizione autunno 2020 della trasmissione Grande Fratello VIP”. La vicenda è esplosa con il televoto che ha “salvato” Rosalinda Cannavò da una probabile eliminazione, e proprio in quell’occasione molti utenti avevano notato una votazione di massa in suo favore proveniente dal Brasile.

In seguito al putiferio scatenato la vicenda anche il conduttore Alfonso Signorini si è espresso sulla questione affermando che, a suo avviso, le votazioni online potessero provenire da qualsiasi stato (mentre quelle telefoniche solo dall’Italia, come previsto dal regolamento). Vista la grande amicizia sbocciata tra Rosalinda Cannavò e la modella brasiliana Dayane Mello all’interno della casa del Grande Fratello Vip, sarebbe dunque possibile che una gran parte dei loro fan si trovino proprio in Brasile. Sulla questione al momento non esistono conferme, e l’Agcom dovrà fornire ulteriori dettagli una volta svolte le dovute verifiche.