Chi è il misterioso Mohamad col quale Tommaso Zorzi ha raccontato di aver avuto un flirt? Le ipotesi dei fan e i primi indizi sui social

Spesso nella Casa del Grande Fratello Vip abbiamo sentito Tommaso Zorzi lamentarsi di non aver ancora trovato l’anima gemella, o meglio l’amore vero che tanto desidera. Tuttavia il popolare influencer ha raccontato anche di alcuni suoi flirt, parlando nella fattispecie di un certo Mohamad.

A quanto pare, si tratta di un bellissimo ragazzo di Beirut con il quale Tommy avrebbe passato una settimana di fuoco. Fisico super muscoloso e denti bianchissimi, nonché “dolce, gentile, proprio carino”: questa la descrizione della sua conquista nelle parole del simpatico milanese. Ma chi sarà questo misterioso ragazzo?

il mohammad di cui parla tommaso zorzi #gfvip pic.twitter.com/bd7uXoq4Lk — EliKinderParadiso (@EliParadiso) December 16, 2020

Se sui social sono già apparse le prime probabili foto del libanese, dopo la descrizione fatta da Tommaso, Giacomo Urtis ha confermato di conoscerlo. Intanto i fan del frizzante gieffino pare abbiano scoperto che tale Mohamad C. è un architetto che attualmente lavora a Istanbul, come da lui stesso riportato sulla sua pagina Instagram. Da tale profilo, peraltro, il giovane segue proprio Tommaso Zorzi, da quest’ultimo ricambiato. Intanto non è dato al momento sapere come i due si siano conosciuti, tantomeno perché il chirurgo dei Vip conosca Mohamad. Misteri che forse verranno svelati nella prossima diretta del Gf Vip.