Gf Vip: Tommaso Zorzi e il commento ironico su Natalia divide il web.

Il Grande Fratello Vip non si ferma mai. Dopo la notizia dell’allungamento del programma fino a metà febbraio, i vip rimasti in gioco stanno cercando di tirar fuori tutte le loro energie, in attesa delle festività di Natale. Sarà una grande novità, infatti, sia per loro che per i telespettatori a casa.

I concorrenti , reclusi ormai da più di 90 giorni, sono diventanti una grande famiglia e non mancano momenti di punzecchiamento. Proprio questo è avvenuto. Protagonista, ancora una volta, è Tommaso Zorzi. L’influencer milanese mentre era in giardino ha assistito al ballo tra Andrea Zelletta e Giulia Salemi e Rosalinda Cannavó. Proprio questa è stata l’occasione per fare uscire una battuta al veleno che non è passata inosservata sul mondo dei social.

Il commento di Tommaso Zorzi

Su Twitter, infatti, ha iniziato a girare il video dove protagonista è proprio l’ex tronista di Uomini e donne. Andrea si muove a ritmo di musica con le due ragazze. Prima ha scelto come sua partner Giulia Salemi, con cui è amico da tanti anni, facendole fare dei casquéed è proprio in questo momento che Zorzi fa il suo commento ironico gridando: “Natalia muta. Natalia muta”. È chiaro il riferimento al famoso scherzo che Le Iene hanno fatto alla coppia di modelli proprio prima dell’entrata di Andrea nella casa del Grande Fratello Vip.