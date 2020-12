L'ex manager di Elisabetta Gregoraci è intervenuto in merito alla querelle che vede protagonista la showgirl e il suo presunto ex, Mino Magli.

Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha dovuto fare i conti con le dichiarazioni di Mino Magli, un uomo che sosterrebbe di essere il suo ex. Sulla questione è intervenuto l’ex manager della showgirl, Francesco Chiesa Soprani.

Mino Magli e Elisabetta Gregoraci: il retroscena

Mino Magli ha accusato in diretta tv Elisabetta Gregoraci di esser stata legata a lui all’inizio della sua frequentazione con Flavio Briatore (poi diventato suo marito). La showgirl, una volta uscita dal Grande Fratello Vip, ha replicato alle accuse dell’uomo affermando che Magli in passato sarebbe stato un amico della sua famiglia e che avrebbe fatto “una cosa schifosa”.

Sulla questione è intervenuto anche Francesco Chiesa Soprani, l’ex manager della showgirl che ha sostenuto di aver avuto con lei una relazione: “Lui sostiene di aver avuto una relazione con lei tra il 2005 e il 2007. Nello stesso periodo, però, Eli è stata legata prima a Matteo Cambi, poi ha avuto un’intesa con me, che andava al di là del rapporto professionale. Infine ha conosciuto Flavio Briatore. In quegli anni ci confidavamo tutto e mi avrebbe di sicuro parlato di lui”, ha dichiarato l’ex manager della showgirl, smentendo di fatto la versione di Magli e confermando quella della Gregoraci. Al momento non è chiaro se ci saranno ripercussioni per Mino Magli per quanto da lui affermato nei salotti tv della D’Urso, ma sembra che la Gregoraci abbia intenzione di avviare azioni legali. La showgirl tornerà a replicare contro il suo presunto ex fidanzato?