Sanremo 2021, Selvaggia Lucarelli su Fedez: “Lascia il posto a Morgan”

Selvaggia Lucarelli: Fedez a Sanremo 2021

Cavalcando le polemiche delle ultime ore, Selvaggia Lucarelli ha ironizzato sulla mancata partecipazione di Morgan al Festival di Sanremo 2021 e sulla “generosità” di Fedez (finito nell’occhio del ciclone per aver abbracciato numerose cause benefiche dichiarandole sempre a mezzo social), ammesso invece tra i 26 Big in gara all’Ariston: “Allora adesso se è tanto capace di fare beneficenza Fedez regala la sua partecipazione a Sanremo a Morgan.

Vojo vedè”, ha scritto la giornalista ironica.

Proprio Selvaggia Lucarelli nei giorni scorsi aveva dedicato un ampio articolo all’ultimo gesto benefico fatto da Fedez (che si era messo a distribuire denaro a 5 sconosciuti a bordo della sua Lamborghini). Contro il rapper si era scagliato anche Fabio Volo, che lo aveva accusato di fare “sfoggio” della sua beneficenza attraverso i social. Fedez aveva replicato via social ribadendo la propria onestà e confermando il suo unico interesse, ovvero quello di fare del bene. La polemica ha diviso i pareri del pubblico social, che in buona parte ha lodato il rapper per le sue iniziative. Per quanto riguarda Morgan invece, il cantante ha scatenato una bufera contro Amadeus e l’organizzazione del Festival per averlo escluso da Sanremo 2021 prima e da Sanremo giovani poi. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?