Il microfono del conduttore è rimasto acceso ed è subito arrivata la gaffe in diretta.

Alfonso Signorini, durante la ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip, si è lasciato andare ad un apprezzamento nei confronti di una ex concorrente del reality show, ovvero Elisabetta Gregoraci. Un commento fuori campo che è diventata una vera e propria gaffe in diretta, diventata virale.

La gaffe di Alfonso Signorini

Tutto è accaduto durante l’esibizione di alcune ex concorrenti, che si sono prestate a ballare una coreografia di Natale che è stata realizzata da Matilde Brandi. Alfonso Signorini, che ha chiarito le regole dei voti, non si è reso conto che in quel momento il suo microfono era stato lasciato acceso, per cui si è subito interrotto a metà gaffe. Il conduttore, mentre le vip ballavano, stava commentando la scena e soprattutto le doti fisiche della ex moglie di Flavio Briatore. “Le tette della Gregoraci le vedesse….” ha detto Signorini, ma si è subito interrotto, senza finire la frase. Questo perché ha capito che il suo microfono era ancora aperto. Una gaffe che ha subito fatto il giro del web ed è diventata virale.

Elisabetta Gregoraci continua ad essere una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. Si parla sempre di lei, anche dopo che ha abbandonato la casa per trascorrere le feste natalizie insieme al figlio Nathan Falco. La finale inizialmente era prevista per il 4 dicembre, ma è stata spostata a metà febbraio. Per questo la concorrente ha deciso di abbandonare, così come il suo coinquilino Francesco Oppini. La regia tende sempre a regalare inquadrature molto generose di Elisabetta Gregoraci, in cui si vede in tutta la sua bellezza e la sua forma fisica, proprio come ha sottolineato Alfonso Signorini in diretta.