Antonella Elia non accetta le frasi sessiste pronunciate da Filippo Nardi.

Filippo Nardi è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Le frasi sessiste rivolte a Maria Teresa Ruta e ad altre coinquiline non sono passate inosservate alla produzione né al pubblico, che ha chiesto a gran voce la sua uscita forzata dalla casa.

Tra tutti anche l’opinionista Antonella Elia si è scagliata contro di lui. Eppure, c’è anche qualcuno che ancora lo difende. Sui social, intanto, lui si è scusato pubblicamente.

L’attacco di Antonella Elia

Antonella Elia si è scagliata contro Filippo Nardi nel corso di un’intervista a Verissimo. “Sono disgustata perché è inaccettabile che in una società come la nostra che si definisce evoluta ci siano ancora personaggi che si nascondono dietro l’apparenza o alla nobiltà. Non so nemmeno come definirla. Nardi apre la porta e dà la precedenza alle signore, ma poi le ricopre di frasi ignobili. Credo che quest’uomo abbia perso tutta la dignità di cui poteva vantarsi”, ha detto.

E ha aggiunto: “La cosa grave è che crede di essere ironico. Per me questa ironia di bassa lega è disgustosa. Gli insulti velati sono feroci. Quello che ha detto è inqualificabile. Ha proposto giochi sessuali su donne che dormivano, chiamando a raccolta altri maschi. È di una bassezza umana e culturale inenarrabile per comportarsi così. Non credo che questa macchia si toglierà presto dal suo curriculum”.

Le scuse di Filippo Nardi

Dopo la pioggia di insulti ricevuti sul web, Filippo Nardi si è difeso nelle stories di Instagram: “Mi scuso pubblicamente per qualsiasi frase che abbia offeso la sensibilità del pubblico. La mia ironia è sempre stata borderline e accetto di avere esagerato in alcuni momenti. Peccato, mi stavo divertendo molto. Buon Natale a tutti“, ha scritto.