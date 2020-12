Arisa ha un nuovo amore? Chi è il presunto fidanzato

La cantante ha grandi novità nella sua vita professionale e anche nella sua vita privata.

Un anno pieno di novità quello di Arisa. La cantante sta attraversando un periodo davvero felice e ricco di grandi soddisfazioni. Il suo nuovo ruolo di insegnante di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi le sta portando un successo davvero incredibile e ora è stato annunciato che sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo.

A quanto pare anche la sua vita privata sta andando bene.

Arisa ha un nuovo amore

Arisa è una new entry nel cast di Amici di Maria De Filippi. La cantante è stata scelta come insegnante, insieme a Lorella Cuccarini. In una puntata del talent show, Rudy Zerbi aveva svelato davanti alle telecamere che la nuova professoressa stava frequentando qualcuno fuori dalla trasmissione. Questo dettaglio è scappato durante una lite con la Pettinelli, per cui le sue parole sono passate inosservate. Rudy Zerbi aveva dato ad Arisa un oggetto a forma di cuore, ma poi ha voluto subito chiarire che in realtà è stata lei a prenderlo. “No, siccome è fidanzata non vorrei che…” ha subito detto il professore, per evitare equivoci. Arisa, però, lo ha subito interrotto sottolineando che non era ancora fidanzata ufficialmente.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo amore di Arisa sarebbe Andrea Di Carlo, manager del famoso attore turco Can Yaman. Nelle storie Instagram lui è apparso abbracciato a lei, anche se la cantante ha tentato di nascondersi. Dopo qualche ora, lui ha cambiato immagine del profilo. Nella foto è presente Andrea di Carlo che bacia in bocca qualcuno. Si vede solo una bocca tinta di rosa, ma non si vede il volto completo. Lui ha condiviso alcune storie taggando proprio la cantante, per cui si pensa che la donna nella foto sia proprio lei.