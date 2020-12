Cristiano Malgioglio è stato eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip, ma i concorrenti hanno avanzato una speciale proposta alla produzione.

GF Vip: Malgioglio eliminato

Il famoso paroliere è stato solo un paio di settimane all’interno del programma, ma il poco tempo in cui è rimasto nella Casa è bastato a farlo legare molto con gli altri concorrenti (e in particolare con Dayane Mello, a cui ha augurato di vincere quest’edizione del programma). I concorrenti si sono sciolti in lacrime al momento dei saluti e hanno avanzato una speciale richiesta al Grande Fratello Vip: “Ha la famiglia in Sicilia, non può raggiungerli, non può restare qui come ospite? Ha bisogno di trascorrere Natale con qualcuno”, ha suggerito Maria Teresa Ruta. La richiesta è stata sostenuta anche da Alfonso Signorini, che si è detto disposto a ospitare ben volentieri Malgioglio a casa sua durante le feste di Natale. Lo stesso ha fatto Antonella Elia, che ha chiesto al paroliere se volesse trascorrere con lei la Vigilia. Malgioglio ha declinato l’offerta e ha affermato di non voler rientrare nella casa del GF Vip. Malgioglio è stato eliminato con il 6,2% di voti, mentre Tommaso Zorzi si è salvato con il 55% di voti, Maria Teresa con il 32 % e Giacomo Urtis con il 6,8%.

Prima di lasciare il reality show Malgioglio si è scagliato contro Giulia Salemi, colpevole a suo dire di averlo nominato senza fornire valide spiegazioni: “Credo che sia il personaggio più inutile che il Grande Fratello abbia mai avuto, è di una falsità mostruosa. È molto triste che io debba confrontarmi con una ragazza che vuole fare un cammino, io ho una carriera artistica bellissima”, ha dichiarato in diretta tv.