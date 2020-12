GF Vip, Maria Teresa contro Nardi: “Una violenza l’ho subita”

Maria Teresa Ruta, che ha appreso i motivi della squalifica di Filippo Nardi in diretta tv, si è scagliata contro il gieffino.

Filippo Nardi è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per le frasi sessiste pronunciate contro Maria Teresa Ruta. La showgirl ha replicato in diretta tv, mentre Nardi si è scusato.

Maria Teresa contro Filippo Nardi

Il 18 dicembre il Grande Fratello Vip ha preso un provvedimento contro Filippo Nardi, annunciando la sua squalifica immediata dal programma (a pochi giorni dal suo ingresso nel reality show) per le frasi sessiste pronunciate contro Maria Teresa Ruta e contro le altre concorrenti all’interno del reality show (che infatti gli avevano mostrato il loro fastidio subito dopo i fatti).

Maria Teresa ha appreso alcune delle frasi dette dal gieffino sul suo conto in diretta tv, e indignata ha affermato:

“Quella cosa non l’avevo vista (fa riferimento alle dichiarazioni sulla tea bag, ndr). Io una violenza l’ho subita, mi siedo e non voglio parlare di questo”, ha dichiarato. Nardi si è scusato, ma ha anche detto di trovare esagerata la scusa di sessismo – fatto che, se possibile, ha fatto infuriare ancora di più Signorini: “E’ una trasmissione televisiva non una caserma. Approfittare del fatto che una donna dorma, per dirle ‘Io le appoggerei…’ e non ripeto la parola, non è una forma di violenza questa?”, ha tuonato il conduttore. Nardi si è limitato a chiedere scusa a Guenda, la figlia di Maria Teresa che dopo le sue dichiarazioni aveva gridato pubblicamente la sua indignazione. Oltre a Filippo Nardi nella diretta del 18 dicembre anche Cristiano Malgioglio ha dovuto lasciare il reality show.