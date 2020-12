La Contessa ha svelato che nella Casa del Grande Fratello erano entrati due topi. Quello più grande le ha fatto compagnia.

Quest’anno il Grande Fratello Vip è stato pieno di colpi di scena. L’edizione più lunga della storia del reality show ha sicuramente in serbo nuove sorprese fino a febbraio, ma nel corso di questi mesi ne abbiamo viste davvero di tutti i colori.

L’ultima indiscrezione riguarda la presenza di topi all’interno della Casa.

Patrizia De Blanck e i topi

Patrizia De Blanck, ex concorrente del Grande Fratello Vip, eliminata qualche settimana fa, ha confessato che all’interno della Casa più spiata d’Italia erano presenti dei roditori. La notizia che al GF Vip c’erano dei topi sta facendo il giro del web e la conferma della donna ha lasciato tutti senza parole. La Contessa ha spiegato di aver avuto a che fare con questi due piccoli amici pelosi. “Quello più grande mi ha tenuto compagnia” ha dichiarato l’ex concorrente, raccontando ciò che è accaduto quando era ancora all’interno del reality show. Durante un’intervista per “Nuovo“, ha ammesso di aver avuto un “amico” speciale mentre partecipava a questa edizione del GF Vip.

“Circa gli ospiti roditori ammetto che a un certo punto sono comparsi due topi di campagna provenienti dal giardino. Il più piccolo è sparito subito: mentre quello mentre quello più grande mi ha tenuto compagnia, attirato dal fatto che gli lasciassi un piattino con qualche avanzo di cibo. Non ho capito perché i topi sono perseguitati, io li trovo carini e li rispetto come animali” ha spiegato Patrizia De Blanck. Gli inquilini hanno spesso parlato di un cattivo odore che proveniva dalla stanza della Contessa, ma in realtà la causa era il bagno vicino. “Il bagno, mancando di finestra e d’aeratore, non profumava: ma io mi tappavo il naso e andavo avanti nel timore che mi spostassero nelle camere da letto comuni” ha aggiunto la Contessa.