Disavventura per Elisabetta Gregoraci, al termine della puntata del GfVip: una volta rientrata la proprio domicilio, la porta di casa non si apre

Disavventura comica per Elisabetta Gregoraci: dopo la puntata del GfVip, come ospite nella giornata del 18 Dicembre, una voltra rientrata a casa, la showgirl non è riuscita ad aprire la porta di casa. Alla fine sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Gregoraci e la porta di casa che non si apre

Elisabetta Gregoraci, dopo la puntata di ieri, 18 Dicembre, al GfVip nella quale è stata ospite, una volta fatto rientro al proprio domicilio, ha dovuto chiedere l’intervento dei vigili del fuoco per riuscire ad aprire la porta di casa. Il tutto in diretta social, alla quale hanno assistito i suoi ex compagni di casa: Francesco Oppini ed Enock Barwuah.

Prima di chiedere l’intervento dei pompieri, anche la sorella di Elisabetta, Marzia, si è cimentata con la porta incriminata, invano purtroppo. Il tutto corredato dalla telecronaca in diretta della Gregoracci, oltre che dal seguito dei followers ed ex compagni di casa: “Sono fuori da casa mia, non funziona la chiave, sono rimasta fuori, la chiave non gira! Uno show ragazzi, neanche mia sorella riesce ad entrare… Adesso chiamo i pompieri!”.

Alla fine grazie all’intervento dei pompieri, la porta si è aperta e la Gregoracci è potuta entrare in casa, come dichiarato dalla stessa durante la diretta social: “I pompieri mi hanno aiutata ad entrare, grazie infinite”. Da sottolineare che tutto si è svolto alle 2.30 del mattino.