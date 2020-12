Maurizio Guerci, chi è il corteggiatore di Gemma Galgani

Il nuovo corteggiatore ha letteralmente fatto perdere la testa alla dama più famosa del Trono over di Uomini e Donne.

Maurizio Guerci è il nuovo corteggiatore del Trono over di Uomini e Donne che ha fatto perdere la testa a Gemma Galgani. Probabilmente era dai tempi di Giorgio Manetti che il pubblico non vedeva Gemma così felice e così presa da questa nuova relazione, tanto che ha svelato che i due hanno fatto l’amore.

Chi è Maurizio Guerci

Maurizio Guerci e Gemma Galgani sembrano avere un feeling davvero speciale. I due sono andati oltre, come ha confessato la stessa dama dopo una domanda di Gianni Sperti. Maurizio sembra avere occhi solo per la Galgani, tanto da decidere di interrompere la frequentazione con Valentina e di non accettare nuove corteggiatrici che avevano telefonato per lui. Maurizio ha dichiarato di essere in cerca di una compagna con cui intraprendere una relazione duratura e serena e che per lui l’età non ha alcuna importanza. Guerci ha 50 anni e vive a Mantova. Alle spalle ha un matrimonio, finito nel 2009, ma non ha figli e non ha nessuna intenzione di averne perché arrivato a questa età non si sentirebbe più di diventare padre. Per quanto riguarda la conoscenza con le dame e l’inizio di una relazione non si è posto nessun limite di età.

Nella sua vita ha dichiarato di aver frequentato donne molto più grandi di lui ed è convinto che in amore l’età non sia un limite. Maurizio, dopo la fine del matrimonio con la sua ex moglie, ha avuto un’altra storia d’amore durata 10 anni e finita nei primi mesi del 2020. Maurizio Guerci è arrivato a Uomini e Donne a novembre e fin dalle prime puntate Gemma si è dimostrata molto interessata a lui, che ha poi accettato di frequentarla. Ad inizio dicembre i due si sono scambiati il primo bacio e in un’intervista per Uomini e Donne Magazine, l’uomo ha raccontato che aveva seguito il percorso di Gemma nel programma. “La ritengo una donna vera ed il suo interesse mi ha lusingato. Gemma mi ha preso molto di testa, ci troviamo molto bene quando stiamo insieme” ha aggiunto il cavaliere.