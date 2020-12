Andrea Zelletta, sfogo: “Sminuiti noi per le frasi di Filippo Nardi”

Filippo Nardi è stato squalificato, ma Andrea Zelletta è rimasto colpito per i commenti su di loro.

Nella puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 18 Dicembre, Filippo Nardi è stato squalificato per le frasi volgari e molto offensive pronunciate su Maria Teresa Ruta e altre donne nella casa. Fulvio Abbate è intervenuto per sottolineare quanto sia grave che nessun concorrente sia intervenuto o si sia dissociato.

Le sue parole hanno colpito Andrea Zelletta.

Lo sfogo di Andrea Zelletta

Andrea Zelletta è rimasto molto male per il commento di Fulvio Abbate. L’ex concorrente, quando è stato annunciato il provvedimento disciplinare nei confronti di Filippo Nardi, ha sottolineato che è stato molto grave vedere che nessun concorrente lo ha messo a tacere o si è dissociato dalle sue parole. Dopo la puntata, l’ex tronista, ha spiegato che non gli è piaciuto essere additato come una persona complice nell’insultare una donna. Ha spiegato di essersi sempre preso la responsabilità per le sue parole e le sue azioni e non si è opposto con fermezza a Filippo Nardi solo perché, per carattere, non riuscirebbe ad andare contro ad uno sconosciuto. “Non riesco a fare il moralista, magari sbaglio perché se una persona dice qualcosa che non va bene andrebbe evidenziata. Personalmente, soprattutto con una persona nuova, non riesco a fare un’osservazione di quel genere. Hanno detto che non bisogna sdrammatizzare. Io ho anche detto a Filippo: ‘Guarda che ti squalificano’. Perché mi devo sentire quello che sta lì e se ne frega, capisci che mi dà fastidio. Non abbiamo fatto neanche una risata. Ho lasciato correre ma non perché sono insensibile, ma non posso sentirmi sminuito come ci siamo sentiti tutti perché non facciamo un’osservazione. Il mio non è un agire stando zitto perché non me ne frega niente, ma è un cercare di non evidenziare alcune cose perché siamo in una casa spiatissima. Ma sembra quasi che facciamo gli scemi qua” ha dichiarato Andrea Zelletta.

Stefania Orlando ha ascoltato lo sfogo di Andrea Zelletta e ha risposto che dovrebbe prendere le parole di Fulvio Abbate come una critica costruttiva. Ha anche precisato che l’ex concorrente non si stava riferendo ad Andrea ma al gruppo in generale, per questo non dovrebbe vederlo come un attacco personale. “Già con il fatto che nessuno ha riso fai capire che quella cosa non è carina. È una persona adulta che si prenderà le responsabilità di quello che dice. Noi abbiamo visto una frase sola, vedendole tutte insieme abbiamo detto che effettivamente è troppo. Quella di Fulvio era una critica in generale, di non far passare queste cose. Non ti sentire direttamente colpito. Era una critica costruttiva” ha spiegato la concorrente.