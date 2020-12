Ascolti tv 19 Dicembre: chi ha vinto la gara di share?

La gara di share della prima serata di sabato 19 Dicembre 2020 ha visto la vittoria di Rai1.

Un sabato sera ricco di programmi molto seguiti dai telespettatori. Gli ascolti tv del 19 Dicembre sono andati bene, ma la gara di share, come ogni giorno, ha un unico vero vincitore. In questo caso la sfida più dura è stata quella tra Rai1, con I Soliti Ignoti, e Canale5 con L’Album di Tu Si Que Vales.

Ascolti tv 19 Dicembre

La prima serata di sabato 19 Dicembre 2020 ha ottenuto dati Auditel molto buoni, anche se nelle reti minori lo share non è stato particolarmente alto. La vittoria assoluta della gara di share è stata di Rai1, che ha mandato in onda I Soliti Ignoti (per Telethon), che è stato scelto da 4.413.000 telespettatori, per un totale di share del 18.3%. Al secondo posto Canale5, con L’Album di Tu Si Que Vales, che ha conquistato 2.836.000 telespettatori, per uno share totale del 15.4%. Rai2 ha mandato in onda SWAT e Criminal Minds, conquistando rispettivamente 1.358.000 e 1.249.000 telespettatori, per uno share del 5.1% e del 5.2%.

Ricomincio da Rai3 ha conquistato 1.012.000 telespettatori, per uno share del 4.4%. I.T. Una mente pericolosa, andato in onda su Rete4, ha ottenuto 810.000 telespettatori, riuscendo a totalizzare uno share del 3.2%. Italia1 ha deciso di mandare in onda il film d’animazione Dragon Trainer, che ha tenuto incollati allo schermo 1.452.000 telespettatori, per uno share del 5.8%. Per quanto riguarda le regi minori lo share non è molto alto ma nella media. Su La7 è andato in onda Un povero ricco, che ha conquistato 747.000 telespettatori, con uno share del 3%. Miss Christmas, su TV8, ha ottenuto 522.000 telespettatori, per uno share del 2.1%. Sul Nove è andato in onda Giallo Pantani – Tutta la verità, che ha conquistato 254.000 telespettatori, per uno share dell’1%.