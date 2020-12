GF Vip: la decisione di Tommaso Zorzi

L'influencer ha espresso la sua volontà di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi, dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 18 Dicembre, è entrato in crisi. L’influencer ha manifestato l’intenzione di abbandonare la Casa ed è arrivato al punto di preparare la valigia. I concorrenti hanno cercato in tutti i modi di fargli cambiare idea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da I disagi della stanza blu (@i_disagi_della_stanza_blu)

La decisione di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, a colazione, ha raggiunto i suoi compagni di avventura, che hanno subito notato che era ancora molto provato. Si è recato in giardino, dove Sonia Lorenzini lo ha abbracciato forte. Stefania Orlando ha definito questa scena surreale. “Ma sai che le voglio bene?” ha spiegato l’influencer. “Ma allora se abbracci Sonia stai proprio male, che ti senti?” lo ha punzecchiato Cecilia Capriotti. La Orlando poi è diventata seria e ha invitato Tommaso a vestirsi, togliere il pigiama e cercare di sentirsi meglio. Il concorrente ha fatto sapere di non avere più niente visto che aveva già raccolto tutti i vestiti per uscire dalla casa. “Mi sta venendo un esaurimento” ha spiegato. Le ragazze lo hanno accompagnato a richiedere al Grande Fratello i suoi vestiti. “Dammi un bacio, sono felice. Amore, la vedi la mia felicità” ha dichiarato Stefania Orlando, dopo essersi assicurata che Zorzi restava in casa.

Il pubblico, ma anche alcuni concorrenti, sono rimasti molto sollevati nel vedere che alla fine Tommaso ha scelto di andare avanti nel reality show. Si tratta di uno dei concorrenti più amati di questa edizione e la sua decisione di abbandonare la casa, che sembrava ormai certa, aveva lasciato tutti senza parole. “Ho deciso, vado via. Sono stanco, scarico e demoralizzato. Ho svuotato tutto. Ho bisogno di tornare da mia madre e mia sorella. Non voglio rovinare il mio percorso, voglio lasciarlo pulito. Non voglio passare per il cattivo amico, ma non ho più quella voglia e quell’interesse per cercare di risolvere le situazioni qui dentro e più vado avanti più sbaglio” aveva dichiarato l’influencer, che per fortuna ha cambiato idea.