GF Vip: salta la puntata del 25 Dicembre

La puntata del GF Vip del 25 Dicembre non andrà in onda. Ecco cosa sta succedendo.

Quest’anno sta andando in onda l’edizione più lunga del Grande Fratello Vip. Nel corso delle puntate i colpi di scena sono stati tanti, così come i cambiamenti. Il pubblico è abituato a qualche improvviso cambio di programma, ma coloro che volevano passare il Natale in compagnia dei concorrenti dovranno accettare che non sarà così.

Puntata di Natale

Il colpo di scena più grande di questo Grande Fratello Vip è stato sicuramente il fatto di prolungare l’edizione fino a metà febbraio. Un grande cambiamento, che non tutti i concorrenti hanno preso nel modo migliore, tanto che Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno deciso di abbandonare il gioco. Ora sembra che all’orizzonte ci siano altri cambiamenti, che riguardano in modo particolare la programmazione Mediaset. Il pubblico era felice di poter trascorrere le feste in compagnia, tenendo anche conto che tutta l’Italia sarà in zona rossa, ma non sarà proprio così.

Il 25 Dicembre, quest’anno, cade di venerdì, per cui in prima serata doveva andare in onda una puntata speciale del GF Vip, per trascorrere il Natale insieme. La puntata, però, è ufficialmente saltata. Al suo posto andrà in onda il film “Natale da chef” con Massimo Boldi e Biagio Izzo, mentre a seguire sarà trasmesso il concerto natalizio di Michael Bublè, tenuto al MediaCityUk di Salford. Mediaset avrebbe, quindi, deciso di concedere qualche giorno di riposo ad Alfonso Signorini e alla squadra del Grande Fratello Vip, almeno per quanto riguarda il periodo di Natale. Per questo il reality show andrà in onda solo lunedì per questa settimana.