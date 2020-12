Loredana Bertè diventa Antonella Clerici per un giorno

Loredana Bertè: la gag comica nello studio di È Sempre Mezzogiorno conquista i fan e fa il giro del web.

Loredana Bertè è da sempre una delle cantanti più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. Non solo dalle persone più grandi, ma, vista la sua grande ironia e modernità, anche dai ragazzi più giovani. In queste settimane, Loredana è impegnata nelle puntate di The Voice Senior, il programma di successo in onda su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici, in qualità di giudice insieme al suo amico Al Bano.

Tra una registrazione e l’altra, però, non manca il tempo per fa divertire il pubblico. In un video caricato su Instagram, infatti, Loredana, ha dato vita ad una simpaticissima gag, diventata immediatamente virale su tutti i social. Nel video, in particolare, si vede proprio la cantante che per un giorno diventa Antonella Clerici.

La gag di Loredana Bertè

Loredana Berté ha fatto irruzione nello studio di È sempre mezzogiorno, il programma condotto quotidianamente proprio da Antonella, e ha risposto al telefono magico utilizzato dalla conduttrice per parlare con i suoi spettatori da casa durante i vari giochi. “Pronto? No mi dispiace, non sono la Clerici, ma Loredana Bertè», ha detto ironica la cantante. Inutile dire che sui social il video ha fatto immediatamente scalpore e non sono mancati i commenti di apprezzamento per la divertente gag della Bertè. Loredana si trovava nello studio di The Voice Over per fare le prove per la grande puntata finale. Il 20 dicembre 2020, infatti, ci sarà la finale della prima stagione dello spin off Di The Voice dedicato a persone di età più matura ma che hanno la passione per il canto e la musica.