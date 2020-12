Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 21 al 27 dicembre 2020

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 21 al 27 dicembre 2020.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 21 al 27 dicembre 2020: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 21 al 27 dicembre

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggiore fortuna saranno Ariete, Leone, Bilancia, Acquario, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Saturno e Giove non sono più contrari: ecco perché ora si riesce a lasciarsi andare con trasporto. Quanto alle coppie, non solo è possibile risolvere qualche problema ma addirittura, nel giro di poche settimane, si potrà ritrovare un po’ di stabilità.

Toro

L’aria del Natale può aiutare a risolvere un problema. In questo momento i progetti delle coppie più solide possono tornare importanti e potrebbero aiutare quanti, in conflitto da tempo, vogliono finalmente trovare una via di uscita a tante incomprensioni.

Gemelli

Il fatto di avere Venere in opposizione è liberatorio, quindi ora si possono vivere le relazioni poco impegnative per dare, ogni tanto, più spazio al lavoro, ai soldi e a ciò che interessa maggiormente. Il consiglio è quello di non rimuginare troppo sul passato.

Cancro

Quando arrivano le festività è normale il richiamo nei confronti della famiglia: se per vari motivi si è lontani fisicamente e psicologicamente dalle persone a cui si tiene è normale essere un po’ malinconici. Per fortuna il fine settimana promette bene, ma ci vorrebbe un po’ più di positiva nell’affrontare l’amore.

Leone

Possono nascere avventure piacevoli, ma prima di legarsi ad una persona è importante pensarci bene. Quanto al lavoro, il consiglio è quello di ritagliarsi uno spazio di serenità durante le feste senza pensare troppo a soldi e carriera.

Vergine

Il desiderio di amare diventa più forte in questi giorni al punto che si sentirà una spinta positiva. Il suggerimento è però quello di non essere troppo critici: se il cuore è solo da tempo forse è perché non ci si accontenta facilmente.

Bilancia

Le emozioni non mancano e da questa settimana Giove e Saturno saranno favorevoli. Le nuove conoscenze possono diventare assai importanti: non è escluso che dopo un momento difficile ci sia finalmente la possibilità di fare un incontro speciale.

Scorpione

La settimana riesce a donare una buona energia e da lunedì le cose andranno meglio. Dal punto di vista professionale le opportunità non mancheranno ed entro la fine dell’anno ci saranno da rivedere anche alcune questioni economiche.

Sagittario

É importante vivere con entusiasmo i nuovi sentimenti, visto che Venere transita nel segno. Proprio in questi giorni si sentirà una grande voglia di frequentare gente diversa e allargare il giro delle proprie conoscenze.

Capricorno

Il periodo resta interessane un po’ per tutti: ci sono buone opportunità in vista e le storie nate di recente devono essere sostenute con ancora più energia. Quanto al lavoro coloro che hanno un’attività in proprio possono recuperare.

Acquario

Dopo un periodo di tensioni e tre settimane di dubbi, con Venere favorevole ora torna la voglia di qualche rapporto trasgressivo. Le coppie in crisi o che hanno discusso hanno la possibilità di recuperare tranquillità.

Pesci

Non c’è ancora la serenità che si desidera e questa è una settimana in cui i rapporti nati per gioco e caratterizzati da emozioni precari possono mostrare la corda. Tutto è comunque positivo, perché finalmente si riesce ad esprimere ciò che si sente dentro.