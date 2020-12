Ricky Martin mostra una nuova foto del quarto figlio

Una nuova foto dell'ultimo arrivato in famiglia, il piccolo Renn, che ad ottobre ha compiuto un anno.

Ricky Martin è un papà meraviglioso per i suoi quattro figli, sempre molto attento e anche tanto innamorato. Appena può mostra i suoi grandi amori anche sui social network, anche se cerca di non esagerare con le foto in loro compagnia.

Poco dopo il compleanno del piccolo Renn, però, è arrivata una nuova bellissima immagine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ricky Martin (@ricky_martin)

Ricky Martin: foto quarto figlio

Il cantante portoricano ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram una bellissima foto del piccolo Renn, l’ultimo arrivato in famiglia, che ad ottobre ha compiuto un anno. “Il mio piccolo Renn” ha scritto Ricky Martin, dopo aver pubblicato una foto in bianco e nero del suo quarto figlio, arrivato in casa pochi mesi dopo della nascita di Lucia, l’unica femminuccia della casa. Le prime foto del bambino risalgono ad aprile, sei mesi dopo la sua nascita. Ha voluto presentare il suo quarto figlio, fortemente voluto insieme al marito Jwan Isef, padre anche della terza componente della famiglia. La star ha avuto due figli prima di accogliere Lucia e Renn. Stiamo parlando dei due gemelli Valentino e Matteo, che adesso hanno 12 anni.

La coppia non ha escluso di avere un quinto figlio, ma al momento si tratta solo di un’ipotesi, dichiarata durante un’intervista in cui ha espresso il desiderio di allargare ancora la famiglia. “Alcuni credono che io sia pazzo ma amo avere una famiglia numerosa e ho un paio di embrioni che mi aspettano. Non lo so, questo è tutto ciò che posso dire. Jwan sta impazzendo al momento, ma va bene, non diteglielo” ha dichiarato il cantante. Ricky Martin non ha mai negato la sua passione per le famiglie numerose e non ha mai nascosto di aver desiderato a lungo di diventare padre. Il quinto figlio potrebbe arrivare presto.