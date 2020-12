Adua Del Vesco ha iniziato a nutrire forti dubbi sul suo futuro col fidanzato Julian Condor, in sua attesa fuori dal GF Vip.

Adua: i dubbi sul fidanzato

Nella casa del Grande Fratello Vip Adua Del Vesco è cresciuta e cambiata, e per questo l’attrice ha confessato di nutrire dei dubbi sulla possibilità che il rapporto col suo fidanzato Julian Condor sia come prima.

L’attrice non ha nascosto di avere il timore che il fidanzato la criticherà per alcune delle cose da lei dette nella casa del reality show, e a seguire ha ammesso anche che lei sognerebbe di avere dei figli e convolare a nozze, mentre Julian – alias di Giuliano Condorelli – si sarebbe detto incerto in merito alla questione:

“Mi sento e mi tratta come una bambina con lui che mi deve dare delle direttive, come se io fossi incapace di prendere delle scelte. Credo che lui si troverà davanti una persona diversa. (…) Lui da tempo ha capito che sono pronta per creare una famiglia e sposarmi, ma non vuole. Io voglio costruire qualcosa di solido, voglio stabilità e non ho più voglia di giocare. Da questa cosa scappa. È vero che dobbiamo viverci meglio, però….”, ha rivelato l’attrice. Nonostante i due non si parlino da mesi, più volte sui social Julian Condor ha mostrato la sua vicinanza all’attrice, che nel frattempo al GF Vip ha stretto un profondo legame con Dayane Mello (con cui più volte si è scambiata dei baci bollenti). La storia tra i due naufragherà quando Adua lascerà la casa di Cinecittà? Al momento sui social tutto tace, e i fan sono impazienti di saperne di più.