Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno fatto una confessione decisamente bollente sul loro passato: la rivelazione dei due gieffini

Le new entry del Gf Vip si stanno pian piano adattando alle dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Dopo la cena di benvenuto, tutti i concorrenti si sono trovati in giardino a parlare, poi complice qualche bicchierino di troppo, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi si sono lasciare andare a una particolare rivelazione del loro passato.

L’inedita confessione dei due influencer ha lasciato letteralmente di stucco i loro compagni d’avventura, che non hanno creduto alle proprie orecchie.

Tommaso e Giulia hanno dunque confermato di essere uniti da una profonda amicizia, lasciando però intendere che in passato potrebbe esserci stato tra loro qualcosa di più. “Eravamo piccoli e inesperti. È stato cinque anni fa”, ha spiegato l’italo-persiana, che ha poi precisato: “È una delle esperienze che mi ha segnato”. Tommy non ha potuto fare a meno di ironizzare, mentre la modella ha sottolineato come Zorzi sia stato diverso da tutti gli altri suoi flirt.

Tommaso e Giulia rivelano di aver fatto puffi puffi bau bau insieme in passato #GFVIP pic.twitter.com/86MXZ7p3ZV — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 19, 2020

Lasciando poi tutti col dubbio, Tommaso e Giulia hanno abbandonato il discorso nell’aria, non dando altri dettagli ma solamente spunti per arzigogolare sulla faccenda… Ci sarà stato davvero qualcosa tra loro, oppure è stato solo uno scherzo ben riuscito? Non resta che attendere di veder affrontato l’argomento in puntata dal sempre puntuale Alfonso Signorini.