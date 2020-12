Al Grande Fratello Vip Dayane Mello ha attaccato Rosalinda in merito al mangiare: la sua frase ha scatenato un putiferio.

Dayana Mello e Rosalinda Cannavò, la cui amicizia è sbocciata al Grande Fratello Vip, hanno avuto un piccolo battibecco che ha finito per scatenare un’accesa polemica in rete.

Dayane contro Rosalinda per il cibo

La grande amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembra aver subito una battuta d’arresto, e una frase detta dalla modella brasiliana contro l’amica ha destato polemiche in rete.

Mentre Rosalinda era infatti intenta a prepararsi un uovo fritto col bacon, Dayane l’ha apostrofata: “Tu sei fuori, sei proprio fuori. Io non capisco chi fa la dieta, mangia la mela tutto il giorno per mangiare uovo e bacon alle 3 del mattino. Tanto tu lo sai dove va tutto questo, vero?[…]Tutto nella cellulite.” Rosalinda ha risposto all’amica: “Non me ne frega niente”, ma in rete la frase detta da Dayane nei suoi confronti ha suscitato un putiferio.

Secondo molti utenti infatti la modella sarebbe stata indelicata a fare un commento simile all’amica, specie visti i problemi avuti da Rosalinda in passato proprio col cibo. Più volte l’attrice ha parlato apertamente del periodo in cui ha sofferto di anoressia descrivendolo come il momento più buio della sua vita. Dayane, che finora è stata accanto all’attrice e l’ha più volte sostenuta, ha da poco iniziato a darle contro, spesso scatenando anche la reazione del pubblico per via delle sue critiche piuttosto piccate. Le due resteranno amiche anche una volta finito il GF Vip? Al momento sembra che la discussione sul cibo si sia conclusa senza troppi danni.